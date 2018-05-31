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На предприятии обнаружена партия неучтенной продукции. Кадр оперативной съемки

Таинственное филе заинтересовало пограничников

В Астраханской области на одном из рыбоперерабатывающих предприятий Красноярского района пограничники нашли более 33 тонн мороженого филе без маркировки.

В трех холодильных камерах находилось подготовленное к реализации филе щуки, воблы, леща и судака, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. На предприятии отсутствовала и какая-либо производственная документация с информацией о видах рыбопродукции, дате производства, условиях и сроках хранения, поступившем сырье и т.д.

Также на заводе обнаружили более 360 кг замороженной икры судака в пластиковых контейнерах. На нее у переработчика помимо прочего отсутствовали и ветеринарные сопроводительные документы.

Совершили ли должностные лица организации административные правонарушения или преступление, покажет дальнейшая проверка.

Fishnews


  • На предприятии обнаружена партия неучтенной продукции. Кадр оперативной съемки
  • На предприятии обнаружена партия неучтенной продукции. Кадр оперативной съемки
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