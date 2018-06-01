01 июня 2018 года

Улов на миллион обнаружен в Дагестане

В Республике Дагестан задержали крупную партию осетровых: 153 экземпляра общим весом 583 кг. По предварительной оценке, ущерб ВБР превысил миллион рублей.

Ценный груз пограничники и сотрудники рыбоохраны обнаружили в автомобиле у села Раздолье в Тарумовском районе. Осетровых перевозили по трассе Махачкала – Астрахань.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Западно-Каспийского теруправления Росрыболовства, средний вес каждой тушки составил около 3 кг. Рыба находилась в картонных ящиках, прикрытых полиэтиленовыми пакетами.

Улов изъяли. Материалы по делу передали в полицию, так как имеются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа «краснокнижных»водных биоресурсов).

С начала года это уже пятый случай задержания нарушителей с осетровыми, отметили в теруправлении. Всего в 2018 г. рыбоохрана и правоохранители изъяли 1 288 кг «краснокнижной» рыбы.

Fishnews