01 июня 2018 года

Чукотка определилась со сроками лососевой путины

«Красная» путина в Чукотском автономном округе стартует 10 июня. Сроки и объемы вылова определила региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов.

В текущем году в ЧАО рекомендуют освоить в общей сложности 4,43 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Это 298,9 тонны горбуши, 3 645,4 тонны кеты, 483,5 тонны нерки и 1,5 тонны чавычи.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сроки начала добычи красной рыбы совпадают для традиционного, промышленного, любительского и спортивного рыболовства. Лов нерки начнется на реке Хатырка 10 июня, в Мейныпильгынской озерно-речной системе (МОРС) – 15 июня. В Анадырском районе (кроме Хатырки, МОРС и водоемов бассейна Анадырского лимана) и Сеутаканской озерно-речной системе освоением нерки можно будет заниматься с 20 июня. На водоемах бассейна Анадырского лимана, в Иультинском (кроме Сеутаканской ОРС), Провиденском и Чукотском районах путина откроется 1 июля. Добыча этого лосося официально завершится 31 августа по всему ЧАО.

Кету рыбаки смогут ловить с 10 июня на Хатырке, с 20 июня в Сеутаканской ОРС, с 1 июля в бассейне Анадырского лимана, в Иультинском (кроме Сеутаканской ОРС), Провиденском, Чукотском и Чаунском районах. Промышленная добыча кеты в округе продлится до 15 сентября, КМНС и рыбаки-любители смогут ловить до 30 сентября.

Для горбуши начало путины назначено на 10 июня на Хатырке, на 15 июня в МОРС, на 20 июня в Анадырском районе (кроме Хатырки, МОРС и водоемов бассейна Анадырского лимана) и Сеутаканской ОРС. В бассейне Анадырского лимана, в Иультинском (кроме Сеутаканской ОРС), Провиденском, Чукотском и Чаунском районах лов горбуши стартует 1 июля. Завершится он по всему региону 15 сентября для промышленников, 30 сентября – для любителей и коренных.

Промышленный вылов чавычи будет вестись на Хатырке с 10 июня по 31 августа.

Также на заседании комиссия установила объемы и места добычи для промышленных предприятий, коренного населения и рыбаков-любителей.

Fishnews