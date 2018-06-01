Новости
Добыча лосося на Чукотке. Фото с сайта www.rusfishing.ru

Чукотка определилась со сроками лососевой путины

«Красная» путина в Чукотском автономном округе стартует 10 июня. Сроки и объемы вылова определила региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов.

В текущем году в ЧАО рекомендуют освоить в общей сложности 4,43 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Это 298,9 тонны горбуши, 3 645,4 тонны кеты, 483,5 тонны нерки и 1,5 тонны чавычи.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сроки начала добычи красной рыбы совпадают для традиционного, промышленного, любительского и спортивного рыболовства. Лов нерки начнется на реке Хатырка 10 июня, в Мейныпильгынской озерно-речной системе (МОРС) – 15 июня. В Анадырском районе (кроме Хатырки, МОРС и водоемов бассейна Анадырского лимана) и Сеутаканской озерно-речной системе освоением нерки можно будет заниматься с 20 июня. На водоемах бассейна Анадырского лимана, в Иультинском (кроме Сеутаканской ОРС), Провиденском и Чукотском районах путина откроется 1 июля. Добыча этого лосося официально завершится 31 августа по всему ЧАО.

Кету рыбаки смогут ловить с 10 июня на Хатырке, с 20 июня в Сеутаканской ОРС, с 1 июля в бассейне Анадырского лимана, в Иультинском (кроме Сеутаканской ОРС), Провиденском, Чукотском и Чаунском районах. Промышленная добыча кеты в округе продлится до 15 сентября, КМНС и рыбаки-любители смогут ловить до 30 сентября.

Для горбуши начало путины назначено на 10 июня на Хатырке, на 15 июня в МОРС, на 20 июня в Анадырском районе (кроме Хатырки, МОРС и водоемов бассейна Анадырского лимана) и Сеутаканской ОРС. В бассейне Анадырского лимана, в Иультинском (кроме Сеутаканской ОРС), Провиденском, Чукотском и Чаунском районах лов горбуши стартует 1 июля. Завершится он по всему региону 15 сентября для промышленников, 30 сентября – для любителей и коренных.

Промышленный вылов чавычи будет вестись на Хатырке с 10 июня по 31 августа.

Также на заседании комиссия установила объемы и места добычи для промышленных предприятий, коренного населения и рыбаков-любителей.

Fishnews
НазадМетки: лосось
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Готовы ли вы к переходу на обязательную электронную ветсертификацию?

От первого лица

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Все материалы

Интервью

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

Андрей ГИНКЕЛЬ

Развитие марикультуры Приморья - одна из приоритетных задач

Член Совета Федерации от Республики Карелия Игорь ЗУБАРЕВ

Член Совета Федерации от Республики Карелия

Игорь ЗУБАРЕВ

Уникальным озерам нужна защита

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Время принимать антикризисные меры на Амуре

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Рыбацкий Сахалин поддерживает базовые принципы отрасли

Все интервью

Личное мнение

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Павел СИМИГИН. Фото с сайта khabarovsk.er.ru

Депутат Законодательной думы Хабаровского края

Павел СИМИГИН

Путина покажет, достаточно ли принятых мер

Представитель ООО «УК НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

Представитель ООО «УК НОРЕБО»

Сергей СЕННИКОВ

Что ждать?

Все материалы

Крупным планом

Трепанг и гребешок, выращенные в Приморье

Сергей Масленников: Современная марикультура – друг природы, а не враг

Возрождение детского парусного спорта в Невельске – знаковый проект для фонда «Родные острова»

Во что вкладываются сахалинские рыбаки

Кальмар

Кальмар преткновения

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Все материалы

События

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

Глобальный рынок оценил российскую рыбу

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.