01 июня 2018 года

Сенатор от Приморья напомнила о «железнодорожных» проблемах

Руководитель РЖД Олег Белозеров выступил перед сенаторами. Член Совета Федерации от Приморья Людмила Талабаева подняла вопросы создания качественной логистической инфраструктуры для рыбной отрасли.

Сенатор отметила проблему станции Мыс Чуркин, отправляющей около 50% всей дальневосточной рыбы по железной дороге. «Эта станция функционирует более 80 лет и на сегодняшний день не соответствует современным требованиям. Давно назрела необходимость ее реконструкции», – заявила Людмила Талабаева.

Для отправки рыбной продукции нужны новые рефрижераторные секции и изотермические вагоны – еще один момент, на который указала парламентарий. «Необходимо заняться обновлением парка подвижного состава. Без этого основной объем выловленной российской рыбы будет отрезан от основных внутренних рынков ее реализации», – подчеркнула сенатор.

Как рассказала Fishnews приморский сенатор, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила актуальность поднятых вопросов. «Руководство «Российских железных дорог» все предложения зафиксировало для проработки и направления соответствующих ответов», – заявила председатель Совфеда.

Fishnews