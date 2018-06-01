01 июня 2018 года

В рыбопереработке видят стимул развития машиностроения

В 2016 и 2017 гг. ежегодный объем производства отечественного оборудования для рыбопереработки переваливал за отметку в 0,5 млрд рублей. Этот сегмент стал самым быстрорастущим в российском машиностроении для пищевой и перерабатывающей промышленности.

В 2016 г объем производства «рыбного» машиностроения составил 560 млн рублей, на ноябрь 2017 г. – 500 млн рублей. Сегмент оборудования для рыбоперерабатывающей промышленности продемонстрировал рост в четыре раза по сравнению с 2012 г. Такие данные приведены в отчете о результатах мониторинга мер господдержки производства сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности. Информация опубликована в Бюллетене Счетной палаты России № 5 за май 2018 г.

В отчете говорится, что развитие рыбопереработки в России станет одним из драйверов роста рынка оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. При этом автор документа – аудитор Сергей Агапцов – обратил внимание, что разработанный Минпромторгом в 2017 г. проект Стратегии развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности РФ до 2030 г. не был утвержден по состоянию на 1 марта текущего года.

Отметим, в Совете Федерации создана специальная комиссия для подготовки предложений по развитию машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности. Член Совфеда Людмила Талабаева в интервью Fishnews рассказала об апрельском совещании, на котором обсуждали техническое обеспечение рыбозаводов. Во встрече участвовали руководители ведущих предприятий по переработке рыбы, представители Минсельхоза, Минпромторга, ВАРПЭ, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

«В итоге мы решили, что прежде всего нужно определить потребности: в каких видах оборудования нуждается отечественная рыбопереработка, что целесообразно производить в России, - отметила Людмила Талабаева. - При комиссии решено создать специальный экспертный совет, который будет заниматься в том числе и вопросами рыбопереработки. По каждому направлению будут определены потребности предприятий. Причем нам нужно сосредоточиться на первоочередных потребностях, не надо распылаться – чтобы хватило сил и ресурсов».

Fishnews