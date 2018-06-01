01 июня 2018 года

В Югре рыбоводам предложили пресноводные участки

Участки под пастбищную и индустриальную аквакультуру планируется распределить в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Аукцион объявило Нижнеобское теруправление Росрыболовства.

Заявки будут приниматься до 18 июля. Рыбоводные участки – озера и части рек – расположены на территории Ханты-Мансийского и Кондинского районов, а также города Ханты-Мансийска. Площадь – от 0,7 га до 1347 га, сообщает корреспондент Fishnews. Всего на торги выставлено 13 РВУ.

Участки предоставляются на 25 лет. Аукцион предполагается провести 26 июля в Тюмени.

Fishnews