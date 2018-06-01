01 июня 2018 года

По эпизоотиям ударят штрафами

Министерство сельского хозяйства предлагает внести в КоАП изменения, ужесточающие ответственность за нарушения в сфере ветеринарии. Проект поправок размещен на портале regulation.gov.ru.

Сегодня кодекс предусматривает ответственность за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил. Предлагается установить ответственность за повторные нарушения в этой сфере, сообщает корреспондент Fishnews

Кроме того, по мнению регулятора, нужно ужесточить ответственность засокрытие сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных.

Так, сокрытие от ветеринарных властей сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных либо несвоевременное извещение об эксцессе, а также несвоевременное принятие либо непринятие мер по локализации этих падежа и заболеваний в случае принятия законопроектабудет грозить административным штрафом для граждан в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 40 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. Сильнее всего ужесточаются санкции в отношении юридических лиц. Если сейчас это штраф от 90 тыс. до 100 тыс. рублей, то, согласно проекту, – от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.

Те же действия, совершенные в период ограничительных мероприятий (карантина), по нынешнему законодательству грозят для гражданштрафом от 4 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей; для юридических лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Согласно проекту, это штраф для граждан от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц – от 50 тыс. до 60 тыс. рублей, для юрлиц – от 150 до 200 тыс. рублей.

Fishnews