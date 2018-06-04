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Заседание экспертного совета по импортозамещению в Ростовской области. Фото пресс-службы правительства региона

Рыбному бизнесу Дона помогут дополнительно

Минсельхозпрод Ростовской области отметил недостаточную поддержку рыбохозяйственных предприятий. Министерству поручено до 1 августа подготовить предложения по исправлению ситуации.

Сейчас в Ростовской области оказывают в общей сложности восемь видов поддержки бизнесу для развития аквакультуры, рыболовства и рыбопереработки. Всего с 2014 по 2017 гг. предприятиям рыбной отрасли из местного бюджета выплачено 193,9 млн рублей в рамках областной подпрограммы, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Это позволило Ростовской области на протяжении ряда лет сохранять лидирующие позиции по производству товарной рыбы на юге России. На 2018 г. предусмотрено выделение 38,5 млн рублей. При этом размер федеральной поддержки рыбной отрасли Дона составляет 180 тыс. рублей в год, отметили в пресс-службе.

На заседании экспертного совета по импортозамещению представитель областного министерства сельского хозяйства и продовольствия заявил, что принимаемых мер недостаточно. «В ближайшее время нужно определить, какие дополнительные меры должны быть приняты, чтобы включить федеральные возможности, - поставил задачу губернатор Василий Голубев. - Необходимо продолжить работу в рамках существующей договоренности с федеральным Минсельхозпродом о реализации пилотного проекта по рыбоводству в Ростовской области. То, что Ростовская область лидирует в стране по производству аквакультуры, увеличивая объемы производства последние шесть лет, обеспечивает нам первое место в России. Но очевидно, что нереализованных возможностей достаточно».

Fishnews
НазадМетки: аквакультураправительство
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