04 июня 2018 года

Приморье распределило путинного лосося

Лососевая путина открылась в Приморском крае. Региональная комиссия по регулированию вылова анадромных видов установила объемы, сроки и места добычи.

Так, для традиционного рыболовства КМНС распределили 64,1 тонны горбуши, 58,3 тонны кеты, 3,5 тонны симы. Для организации любительского и спортивного лова выделено 6,3 тонны горбуши, 3,5 тонны кеты и 1,8 тонны симы. Объемы для прибрежного рыболовства составляют 1020 тонн горбуши и 53 тонны кеты. В резерве пока остаются 465,8 тонны горбуши и 47,6 тонны кеты.

Как сообщает корреспондент Fishnews, представители коренных народов смогут осваивать горбушу с 15 июня по 31 июля. Традиционный промысел кеты будет вестись в Тернейском районе с 20 августа по 10 сентября, в Ольгинском и Лазовском – с 20 сентября по 15 октября, в Пожарском и Красноармейском – с 20 сентября по 15 ноября. Симу КМНС разрешено добывать в Тернейском, Ольгинском и Лазовском районах с 1 июня по 31 июля. Освоение разрешено только в дневное время - с 8:00 до 20:00.

Рыбакам-любителям можно будет ловить горбушу в Тернейском районе с 15 июня по 31 июля. Любительский лов кеты продлится в заливе Петра Великого с 25 сентября по 25 октября, в Ольгинском и Лазовском районах – с 20 сентября по 15 октября. Симу разрешено удить в заливе Петра Великого, Тернейском, Ольгинском и Лазовском районах с 1 июня по 31 июля.

Компании, занимающиеся промышленным и прибрежным рыболовством, смогут добывать горбушу в Тернейском районе с 20 июня по 10 августа. Кету в Тернейском районе – с 20 августа по 15 сентября, в заливе Петра Великого – с 10 сентября по 20 октября.

Для традиционного и любительского рыболовства на реках проходными днями еженедельно станут понедельник и вторник.

Fishnews