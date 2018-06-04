04 июня 2018 года

Деликатесы «с душком» отбили аппетит пограничникам

В Астраханской области правоохранители обнаружили в цеху обилие некачественной рыбной продукции, приготовленной и хранящейся с нарушением всех возможных требований. Производством опасных товаров занимались нелегальные мигранты.

В Икрянинском районе пограничники проверили производственный цех перерабатывающего предприятия, принадлежащего индивидуальному предпринимателю из Азербайджана. В помещении обнаружили более 50 тонн рыбной продукции, в том числе замороженной, вяленой и находящейся в процессе засолки.

При визуальном осмотре рыбы даже неспециалисту было понятно, что она далеко не первой свежести. Ржавчина, характерный запах лежалой рыбы свидетельствовали, что эти волжские дары добыты явно не в эту путину. «Установить точную дату вылова и переработки не предоставляется возможным, потому что на большей части замороженной, вяленной и подготовленной к реализации рыбопродукции отсутствовала предусмотренная законодательством маркировка, а на оставшемся объеме маркировка не соответствовала содержимому. У предпринимателя также отсутствовала какая-либо производственная документация, позволяющая определить сроки и условия хранения сырья», - сообщили Fishnews в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Усугубило ситуацию и недопустимое санитарное состояние производственных помещений. Готовая продукция хранилась прямо на полу вместе с рыбными отходами. В чанах для засолки вместе с частиком плавали и строительные поддоны. Валявшиеся на полу ржавые топоры тоже использовались в производстве.

«Специалистами» по приготовлению известных на всю страну астраханских деликатесов оказались 8 иностранных граждан - уроженцев Средней Азии и земляков главы предприятия. Работники проживали на территории цеха в производственных помещениях в условиях, соответствующих уровню самого производства. Виды деятельности, указанные в предъявленных разрешениях на работу, не соответствовали фактической деятельности – изготовлению пищевой рыбной продукции. Мигрантов передали сотрудникам полиции.

О выявлении продукции, возможно, опасной для жизни и здоровья потребителей, проинформированы сотрудники территориального управления Россельхознадзора. Проверка продолжается.

Fishnews