04 июня 2018 года

Природоохранные органы судятся с горняками из-за реки

Средневолжское теруправление Росрыболовства и управление Росприроднадзора по Республике Башкортостан борются в судах за защиту реки Бюйды от стоков Учалинского горно-обогатительного комбината.

Учалинский ГОК входит в холдинг «Уральская горно-металлургическая компания». Комбинат расположен в Учалинским районе Башкортостана. Предприятие добывает медноколчеданные руды и производит медный и цинковый концентраты, а также серный флотационный колчедан.

В регионе ГОК стоит на хорошем счету как крупный налогоплательщик и работодатель. В то же время представители общественности, науки и региональной природоохранной прокуратуры обращают внимание на экологические проблемы, связанные с комбинатом. По данным исследователей Башкирского государственного педагогического университета, в местах размещения трех башкортостанских ГОКов (включая Учалинский) «практически не осталось природных экосистем. Устойчивое загрязнение имеет место во всех компонентах биосферы: атмосфере, гидросфере, литосфере, биоте. При этом потенциал природы по саморегуляции и восстановлению равновесия в экосистемах уже сегодня находится на грани исчерпания».

В 2015 г. комиссия Средневолжского теруправления Росрыболовства признала реку Бюйды водным объектом рыбохозяйственного значения первой категории. Учалинский ГОК, полагая, что решение комиссии повлечет «необоснованно завышенные» требования по ПДК химических веществ в сточных водах и увеличение платы за негативное воздействие на окружающую природную среду, обратился в арбитражный суд. В настоящее время, как сообщили Fishnews в пресс-службе Средневолжского теруправления, этот процесс закончен: решение комиссии об определении категории Бюйды признано законным судами первой, апелляционной и кассационной инстанций.

Параллельно управление Росприроднадзора по Республике Башкортостан в другом арбитражном процессе пытается взыскать с ГОКа 2,2 млрд рублей ущерба, нанесенного реке. В этом процессе суд первой инстанции постановил, что предприятие должно возместить ущерб в натуральном виде – путем проведения восстановительных работ на сумму более 1,8 млрд рублей. Процесс прошел апелляцию, решение первого суда оставлено в силе.

Fishnews