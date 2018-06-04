04 июня 2018 года

Наука уточняет данные по лососям

НИС «Профессор Кагановский» приступил к съемкам красной рыбы на путях преднерестовых миграций в тихоокеанских водах Курильских островов. Ученые намерены получить актуальную информацию для оценки подходов летней горбуши и кеты.

Полученные и проанализированные материалы позволят уточнить объемы подходов и при необходимости дать оперативные рекомендации к корректировке прогнозов вылова в регионах Охотоморского бассейна.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, до конца второй декады июня судно будет работать в исключительной экономзоне России. А в 20-х числах месяца «Профессор Кагановский» перейдет в открытые воды Тихого океана.

Специалисты планируют подключить к наблюдениям за подходами лососей НИС «Владимир Сафонов». В начале лета оно будет работать с охотоморской стороны Курильских островов, отслеживая заход лососей через проливы.

В прошлом году в Охотском море было учтено рекордно высокое количество сеголеток горбуши, поэтому результаты съемки 2018 г. очень интересны как для рыбаков, так и для ученых. Окажется ли уровень выживаемости и, соответственно, подходов к берегам высоким или «капризный» лосось вновь продемонстрирует свою непредсказуемость, специалисты узнают очень скоро.

Fishnews