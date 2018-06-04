04 июня 2018 года

Президент подписал закон о контрсанкциях

Вступил в силу федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств», больше известный как закон о контрсанкциях.

В качестве целей федерального закона от 4 июня 2018 г. № 127 заявлена «защита интересов и безопасности Российской Федерации, ее суверенитета и территориальной целостности, прав и свобод граждан РФ от недружественных действий США и иных иностранных государств».

В документе приводится список возможных мер воздействия (противодействия). По сравнению с первоначальной редакцией перечень существенно сократился и стал более размытым, сообщает корреспондент Fishnews. Например, исключено конкретное указание категорий товаров, ввоз которых может попасть под запрет.

Допускается прекращение или приостановление международного сотрудничества с недружественными государствами в отраслях в соответствии с решением президента.

Предусмотрена и возможность запрета или ограничения на ввоз в Россию продукции и (или) сырья, странами происхождения которых являются недружественные иностранные государства. Перечень таких товаров, по новому закону, определяется правительством.

Также под запретом может оказаться вывоз из РФ продукции и (или) сырья организациями, находящимися под юрисдикцией недружественных государств. Список товаров здесь также должен определить кабмин.

Всего предусмотрено пять видов мер воздействия. Кроме того, глава государства может принять решение об иных средствах.

Вводить меры воздействия, согласно закону, должно правительство по решению президента. Отменять их надлежит, если обстоятельства, послужившие основанием для их введения, были устранены. Решение о введении глава государства может принять на основе предложений Совбеза.

На ввоз товаров для личного пользования запреты и ограничения распространяться не будут.

Реализация мер воздействия (противодействия) обязательная для госорганов, органов местного самоуправления, россиян и находящихся под юридических РФ юридических лиц.

Fishnews