05 июня 2018 года

Нельму НАО тщательно пересчитают

В Ненецком автономном округе проведут мониторинг состояния популяции нельмы, чтобы оценить перспективы ее исключения из региональной Красной книги. Особый охранный статус этого вида приносит серьезные проблемы местным промысловикам.

Аукцион на выполнение работ по мониторингу проведет региональный департамент природных ресурсов, экологии и АПК. Финансирование будет осуществляться за счет окружного бюджета, начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн рублей. Подрядчику до 14 декабря предстоит провести натурные исследования современного состояния нельмы в границах региона, обработать и обобщить полученные данные и подготовить итоговый отчет. В нем будут отражены оценка численности нельмы в округе, прогноз состояния популяции и рекомендации по мерам сохранения вида с оценкой перспективы его выведения из Красной книги НАО.

«Краснокнижная» нельма вызывает много трудностей у ненецких рыбаков, о чем они не раз сообщали. Ловить рыбу в низовьях Печоры, не «зацепив» при этом молодь нельмы, – задача практически неразрешимая. При этом, не отпустив молодую нельму, занесенную в Красную книгу, рыбак рискует попасть под уголовную ответственность», - рассказали Fishnews в пресс-центре департамента.

Мониторинг проведут в соответствии с решением территориального рыбохозяйственного совета при профильном департаменте. В состав совещательного органа входят рыбаки, представляющие разные виды рыболовства, а также сотрудники научных и надзорных организаций.

Fishnews