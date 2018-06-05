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Одна из сессий форума в 2017 г.

Мировые тенденции обсудят на форуме в Петербурге

Основной темой Международного рыбопромышленного форума в этом году станет «Мировое рыболовство 2050: ресурсы, рынки, технологии». Как и в прошлый раз, продукция отрасли, технологии и оборудование для нее будут представлены на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

Утверждена архитектура деловой программы II Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo 2018).

Мероприятия будут проходить на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» с 13 по 15 сентября. Главная тема этого года – «Мировое рыболовство 2050: ресурсы, рынки, технологии».

На 13 сентября запланирована международная конференция по проблемам трансграничных запасов водных биоресурсов. Вопросы рационального использования таких ресурсов с каждым годом становятся все острее для международного рыбацкого сообщества.

14 сентября пройдет пленарное заседание, посвященное перспективам развития мирового рыболовства в ближайшие десятилетия. «По прогнозам, к 2050 году население Земли увеличится до 9,3 млрд человек. Уже сейчас человечество начинает испытывать недостаток ресурсов, в том числе рыбных. Географическое распределение запасов очень неравномерно, а условия для их добычи различны. Ведущие мировые ученые и политики, эксперты и бизнесмены обсудят, могут ли существующие соглашения и международные рыбохозяйственные организации предотвратить грядущую напряженность, не приведут ли ограничения вылова к торговым войнам и способна ли аквакультура компенсировать стагнацию вылова», – рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Далее в этот день состоятся два круглых стола. Первый будет посвящен обсуждению глобальных прогнозов состояния промысловых запасов к 2050 г., второй – развитию аквакультуры.

На 15 сентября запланирована конференция «Мировые рынки потребления». Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) прогнозирует, что с ростом благосостояния изменится структура потребления и усилится глобализация продовольственного рынка. В связи с этим в мировой продовольственной индустрии возрастет роль информационных технологий. Тема найдет свое продолжение на круглых столах «Технологии: от производства до потребителя» и «Вызовы и возможности рыбной отрасли в условиях изменяющихся потребительских трендов».

Свои достижения и потенциал рыбохозяйственный комплекс вновь продемонстрирует на Международной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. В прошлом году здесь было представлено 11 стран мира. Организатор – Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер – Fishnews. О том, что показывали и о чем говорили на выставке прошлого года, можно прочитать в материале нашего автора.

Fishnews
НазадМетки: аквакультуравыставкаросрыболовство
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