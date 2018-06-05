05 июня 2018 года

Эликсиром из браконьерского трепанга исцелиться не успели

В Хасанском районе Приморья пограничники изъяли из незаконного оборота более 2,3 тыс. особей сушеного трепанга и свыше 120 л настойки, предположительно, из этого же гидробионта. По предварительной оценке, стоимость продуктов составляет более 100 тыс. рублей.

Трепанг нашли у жителя поселка Береговое. 55-летний мужчина утверждал, что нашел свежевыловленный «морской огурец» на берегу и решил не упускать возможности поправить собственное здоровье. Как сообщили Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, никаких документов, подтверждающих законность происхождения иглокожего, у обладателя даров моря не оказалось.

Эликсир отправлен на экспертизу. Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Fishnews