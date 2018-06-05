05 июня 2018 года

Услуги ЦСМС теперь можно заказать через портал

С 1 июня портал Отраслевой системы мониторинга находится в режиме промышленной эксплуатации в части заключения договоров на информационное обслуживание, обслуживание иностранных судов, оказание услуг по предоставлению аналитических материалов и выдаче документов.

Портал ОСМ предназначен для объединения всех подсистем Отраслевой системы мониторинга. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи», пользователи получили возможность без обращения в филиал заказывать услуги и заключать договоры в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Информационное обслуживание услуги по предоставлению аналитических материалов оказываются российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство с использованием промысловых судов, или осуществляющих приемку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов при помощи флота. Предусмотренытарифы «Стандартный», «Картография», «ПАК Аналитика».

«Функционал портала включает в себя тестируемые и разрабатываемые в настоящее время блоки электронных разрешений, оперативной, статистической отчетности, управления услугами ОСМ, дистанционной подачи заявок на получение документов о соответствии требованиям Международного кодекса управления безопасностью (МКУБ) и оформления свидетельства соответствия технических средств контроля», - рассказали в ЦСМС.

Сегодня чтобы получить документы о соответствии судна или судовладельца требованиям МКУБ, рыбакам необходимо подготовить заявку на бумажном носителе и лично привезти ее в один из филиалов экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. Как отметили в Центре, ведется разработка специальной модуля портала для дистанционной подачи таких заявок.

Fishnews