06 июня 2018 года

Камчатского лосося будут охранять сообща

В рыбоохранных мероприятиях «красной» путины на Камчатке помимо сотрудников теруправлений Росрыболовства будут задействованы силы погранслужбы, полиции, ГИМС, Росгвардии, а также общественные инспекторы.

В Петропавловске-Камчатском прошла пресс-конференция, посвященная стартовавшей 1 июня лососевой путине. Перед журналистами выступили руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Александр Христенко, и. о. руководителя Северо-Восточного филиала Главрыбвода Евгений Вишняк и руководитель КамчатНИРО Нина Шпигальская.

Ожидается, что в 2018 г. лосося на Камчатке добудут больше, чем в путины последних лет. По словам Александра Христенко, работа по охране красной рыбы от браконьеров будет построена как в прошлом году. «Мы планируем выставить в местах, наиболее подверженных браконьерскому воздействию, 66 стационарных постов, также дополнительно организованы 20 мобильных групп и 7 групп оперативного реагирования. Подобная расстановка сил позволяет обеспечивать круглосуточный режим охраны рек от устьев до нерестилищ», - отметил Александр Христенко.

Он рассказал, что на время путины будет создан объединенный штаб, куда войдут представители задействованных в рыбоохране структур: СВТУ, пограничников, полиции, Камчатского линейного отдела МВД России на транспорте, ГИМС, регионального отдела Росгвардии.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе СВТУ, в штате теруправления сейчас работают 145 государственных инспекторов. Им в помощь на время путины будут прикомандированы 15 сотрудников из других теруправлений ФАР, также планируется привлечь 164 общественных инспектора.

Евгений Вишняк рассказал об основной деятельности Северо-Восточного филиала Главрыбвода – искусственном воспроизводстве рыбы. «В этом году в реки Камчатского края будет выпущено 50,9 млн штук малька. Из них по государственному заданию более 31,5 млн штук, что составляет 70% от суммарной производственной мощности всех заводов, а также в компенсационных целях - около 15,5 млн штук», - отметил глава филиала. Он добавил, что в последние два года производятся выпуски молоди лососей за счет собственных средств различных предприятий, чего в предыдущие годы не было.

Нина Шпигальская сообщила, что в период путины будут проведены полевые экспедиции КамчатНИРО. При этом на некоторых водоемах в исследованиях примут участие также сотрудники Северо-Восточного филиала Главрыбвода. «Основным критерием при выборе районов проведения НИР являлся наиболее полный охват не только основных промысловых районов, но и относительно равномерное распределение усилий по всей протяженности восточного и западного побережий Камчатского края», – рассказала директор института.

Fishnews