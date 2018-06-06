06 июня 2018 года

Конституционный суд на стороне судовладельцев

Практика таможенного оформления ремонтов морских судов, выполненных за границей, продолжает вызывать множество вопросов у дальневосточных судовладельцев. Со вступлением в силу нового таможенного кодекса проблема не исчезла.

В юридической фирме «Инмар» Fishnews рассказали о результатах обращения в Конституционный суд России в защиту одного из клиентов-судовладельцев.

«В результате рассмотрения представленных документов и доводов Конституционный суд РФ отметил, что таможенные органы не должны ограничиваться только установлением формальных условий применения рассматриваемых положений Таможенного кодекса, а должны учитывать целевую направленность совершаемой хозяйственной операции в отношении временно вывезенного транспортного средства международной перевозки», – сообщил партнер юридической фирмы Константин Иванчин.

Конституционный суд РФ подтвердил позицию «Инмара»: для оценки добросовестности или недобросовестности судовладельца таможенный орган должен оценивать всю совокупность обстоятельств, включая относимость ремонта к текущему и объемы выполненных работ, наличие действительной международной перевозки, преследующей определенную деловую цель и направленной на достижение определенного коммерческого результата, особенности системы планирования технического обслуживания судовладельца, иные сопутствующие факторы.

«На наш взгляд, с учетом стратегической важности развития российской рыбодобывающией, логистической и перерабатывающей отраслей, отечественная таможенная политика должна быть направлена на создание преференций для судовладельцев, на получение ими конкретных преимуществ на мировых рынках в рамках усиливающейся конкуренции, введения санкций, на создание благоприятных условий для развития необходимой инфраструктуры. Кроме того, не меньшее значение имеет правоприменительная практика, которая должна соответствовать закону и основополагающим принципам права и создавать четкие и понятные всем участникам рынка «правила игры», исключающие возможность их изменения путем свободной интерпретации правовых норм и неправомерного лишения субъектов малого и среднего предпринимательства льгот, гарантированных законом», – уверен Константин Иванчин.

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