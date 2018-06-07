07 июня 2018 года

Аквафермеры Свердловской области поборются за участки

В Свердловской области на аукцион выставили 12 рыбоводных участков – как для пастбищной, так и для индустриальной аквакультуры. С победителями заключат договоры на 25 лет.

Торги проведет Нижнеобское теруправление Росрыболовства 20 сентября в Тюмени. Заявки принимаются до 12 сентября.

Как сообщает корреспондент Fishnews, для пастбищной аквакультуры предлагаются озера Жулановское в Екатеринбурге, Лебяжье в Алапаевске, Кривое в Ирбите, Чернобровское в Белоярском городском округе, Тынгаш в Тугулымском городском округе, водохранилища Штанговое в Полевском городском округе, Шайтанское в Артемовском городском округе, Козинское в Нижнесергинском муниципальном районе, а также водохранилище на реке Дерней в Пышимском городском округе.

Для индустриального рыбоводства приготовили участки на Нижне-Саранинском водохранилище в Красноуфимском округе, Верх-Нейвинском водоханилище в Новоуральском городском округе, реке Рефт в Березовском городском округе. Начальная цена лотов – от 4,8 тыс. до 1,6 млн рублей

Fishnews