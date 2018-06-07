07 июня 2018 года

Методика учла рыбоводство на Балтике

Внесены изменения в методику определения минимального объема объектов аквакультуры для организации торгов по рыбоводным участкам. В документ включили показатели по объему и сроку индустриального выращивания гидробионтов в Балтийском море.

Новая Методика определения минимального объема объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка была утверждена и вступила в силу в апреле прошлого года. Документ применяется при организации торгов по РВУ.

Поправка в приложение № 2 к методике внесена приказом Минсельхоза от 16 мая 2018 г. № 210, сообщает корреспондент Fishnews. Это приложение устанавливает для разных регионов минимальный ежегодный удельный объем подлежащих изъятию гидробионтов, выращиваемых в режиме индустриальной аквакультуры, и продолжительность периода их выращивания. Изменения коснулись раздела «б», содержащего показатели по внутренним морским водам (за исключением лиманов) и территориальному морю РФ.

В перечень включили Балтийское море. Продолжительность периода выращивания в нем составит не более 3 лет, а минимальный ежегодный объем изъятия – 150 тонн с гектара.

Fishnews