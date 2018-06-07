07 июня 2018 года

Четыреста фонариков не пустили к Байкалу

Природоохранный прокурор запретил проведение фестиваля водных фонариков в Улан-Удэ в рамках арт-проекта «Вместе зажигаем». Причиной стала возможность захламления озера Байкал.

По данным организаторов, фестиваль планировалось провести 1 и 2 июня. Мероприятие предполагало спуск по реке Уде около 400 фонарей. Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по публикациям анонса фестиваля в СМИ. Было установлено, что из Уды, впадающей в Селенгу, фонарики могут доплыть до озера Байкал.

Организаторы мероприятия не предусмотрели механизм полного сбора фонарей и загрязняющих водоем веществ и отходов, проведенная акция может привести к захламлению береговой полосы и реки Уда, сообщили Fishnews в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Природоохранный прокурор объявил предостережение представителю организаторов фестиваля и дал разъяснения об административной ответственности за несоблюдение экологических требований.

Fishnews