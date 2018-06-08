08 июня 2018 года

Сибирские реки приняли осетровых новоселов

В Красноярском крае в реки Енисей и Ману выпустили в общей сложностью 350 тыс. мальков осетровых. Зарыбления провели специалисты регионального министерства экологии и рационального природопользования.

100 тыс. мальков сибирского осетра переселили в Енисей на особо охраняемой природной территории местного значения «Прутовское мелководье». Вылов в этих местах строго запрещен. Около 250 тыс. мальков стерляди выпустили в реку Ману в районе поселка Береть, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края. Вес рыбок в среднем составляет 1 г.

Выпуски проводятся с 2008 г. в рамках региональной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов». Для этого в крае сформировано ремонтно-маточное стадо осетровых рыб. От него получают мальков осетра и стерляди для дальнейшего переселения в реки. Всего за время реализации программы в естественную среду обитания отправили около 3 млн мальков.

Fishnews