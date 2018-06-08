08 июня 2018 года

Поморские рыбаки готовятся к подходу лососевых

Добычу семги и горбуши в Архангельской области в этом году будут вести 19 компаний. Комиссия по анадромным распределила между организациями объемы, отведенные для промышленного и любительского рыболовства.

Заседание региональной комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб прошло в министерстве АПК и торговли Архангельской области. Комиссия утвердила распределение объемов добычи семги и горбуши между предприятиями промышленного и прибрежного рыболовства, а также компаниями, которые занимаются организацией любительского и спортивного лова.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, всего на территории Поморья в этом году разрешено выловить 23,7 тонны горбуши и 30,827 тонны семги (в 2017 г. – 17,6 тонны). Эти объемы были распределены между 19 предприятиями региона. Четыре из них организуют любительский и спортивный лов на рыбопромысловых участках Белого моря, а также на реках Северная Двина, Мезень и Кулой.

На заседании также определены формы и порядок предоставления добывающими организациями данных рыболовной статистики. Решение комиссии передано на утверждение в теруправление Росрыболовства.

Fishnews