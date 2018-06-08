08 июня 2018 года

На Ямале обновят рыбацкий флот

В Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о планах по модернизации флота рыбной отрасли. Уже в этом году планируется отремонтировать 18 плашкоутов, находящихся в пользовании у предприятий.

В распоряжении рыбодобывающих предприятий ЯНАО сегодня 75 несамоходных изотермических судов, в том числе 62 плашкоута. «Несамоходный флот – важное звено в производственной цепочке, он обеспечивает сохранность и качество уловов. От технического состояния несамоходного флота напрямую зависит безопасность обслуживающего персонала, находящегося на этих судах круглосуточно», – подчеркнул директор регионального департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Виктор Югай.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО, в 2019 г. предполагается приобрести 12 новых плашкоутов и отремонтировать 13. Также в планах ремонт двух рефрижераторных судов.

Власти региона отмечают, что огромное значение для развития рыбодобывающей отрасли Ямала имеют крупные самоходные суда. С 2011 г. предприятие «Гыдаагро» эксплуатирует судно «Нум» класса «река-море». Оно задействовано как на заморозке добываемой рыбы непосредственно на месте лова, так и на ее транспортировке. В навигацию 2017 г. в Тобольск «Нум» вывез 220 тонн рыбы. В этом году в работу включится еще одно судно такого типа – «Полярная звезда», переоборудование которого недавно завершилось в Тюмени.

Сейчас предприятия округа готовятся к летней путине, которая открывается на магистрали реки Обь в середине июня и длится до сентября. С начала года на Ямале добыто 1,7 тыс. тонн рыбы.

Fishnews