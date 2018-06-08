08 июня 2018 года

Для пензенских рыбоводов разыграют участки

В Пензенской области на аукцион выставили десять участков для пастбищной аквакультуры площадью от 2,4 до 64 га. С победителями торгов заключат договоры пользования на 25 лет.

Аукцион проведет Средневолжское теруправление Росрыболовства в Пензе 24 июля, заявки можно подавать до 16 июля.

Пользователям предлагают шесть водохранилищ в Каменском районе (Бухарский пруд, Вехово, Малиновое, Журавлев овраг, Канаев овраг, безымянное водохранилище на реке Арчада), два – в Камешкирском (Озерное и Суляевское), еще два – в Наровчатском (Савинское и Суркинское).

Начальная стоимость лотов составляет от 18,3 тыс. до 487,6 тыс. рублей.

Fishnews