09 июня 2018 года

Инвесторов созывают на ВЭФ

Минвостокразвития приглашает инвесторов ДФО презентовать свои проекты на IV Восточном экономическом форуме в сентябре. Отбор заявок завершится 1 августа, результаты огласят не позднее 10 августа.

Подать заявку можно на официальном сайте форума: http://selection.forumvostok.ru. Презентация инвестпроектов станет одним из важнейших для инвесторов мероприятий ВЭФ, отмечают в Минвостокразвития. Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, в прошлом году за время проведения конкурса инвесторы заявили 148 проектов с объемом инвестиций 2,4 трлн рублей. По итогам конкурса на форуме было представлено 34 проекта (общий объем инвестиций - 1,2 трлн рублей).

В этом году при отборе учитываются стадия реализации проекта, его значимость для региона, использование новых технологий и создание высокотехнологичных рабочих мест, а также наличие рекомендательных писем, поддержка федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Также будут оцениваться такие критерии, как строительство социальной инфраструктуры в ходе реализации проекта, использование нового высокотехнологичного оборудования, увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

Восточный экономический форум состоится 11-13 сентября во Владивостоке. В прошлом году в ВЭФ, по данным Минвостокразвития, участвовали представители более 60 стран мира, было подписано свыше 200 соглашений с объемом инвестиций, превышающим 2,5 трлн рублей.

Fishnews