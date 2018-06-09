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Пользователей ЭПЖ наградят за необычный прилов

Пользователей ЭПЖ наградят за необычный прилов

Центр системы мониторинга рыболовства и связи приглашает пользователей электронного промыслового журнала принять участие в фотоконкурсе на самый необычный прилов.

В акции могут участвовать все, кто использует программный комплекс ЭПЖ, – судовладельцы, капитаны судов и пользователи ВБР, осуществляющие прибрежный лов без применения судов, сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

С 1 июля по 30 сентября рыбакам предлагается внимательно отслеживать прилов. При обнаружении необычных экземпляров любых рыб, в том числе редких видов акул, которые обычно не встречаются в районе промысла, нужно сделать снимок на фоне прилова, а затем отдельно сфотографировать прилов. В ЦСМС подчеркнули, что если попались совсем нетипичные экземпляры реликтовых рыб, желательно обеспечить их сохранность для дальнейшей передачи в отраслевые НИИ.

Фотографии в формате .png или .jpg размером не более 2 Мб и связанное с ними краткое описание или историю улова необходимо отправить вместе с заявкой на участие в акции на адрес promo@cfmc.ru.

Подвести итоги планируется 31 октября. Победителей ждут призы, главный из которых – скидка 30% на услуги сопровождения ЭПЖ в 2019 г. для победившего судна или предприятия прибрежного лова. Авторов лучших снимков также поощрят бутылкой рома, фирменной толстовкой ФГБУ «ЦСМС» и специальным пресс-релизом о судне и его капитане. Самые интересные фотографии и истории будут опубликованы на сайте Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

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