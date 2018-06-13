13 июня 2018 года

Рыбоохране Северного Кавказа обновляют автопарк

Инспекторы Западно-Каспийского теруправления Росрыболовства получили от федерального агентства восемь новых джипов ВАЗ-2121 («Нива»). Запланирована покупка еще одной партии автомобилей.

Церемония вручения ключей прошла в Ингушетии. Руководитель ЗКТУ Магомед Джафаров отметил, что из-за особенностей рельефа северокавказских республик износ транспорта очень высок, поэтому автопарк необходимо обновлять каждые 2-3 года. Внедорожник «Нива» с его высокой проходимостью — один из самых оптимальных автомобилей для инспектирования, подчеркнул глава управления.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЗКТУ, пять из восьми автомобилей сразу отправились в Дагестан. Одна машина осталась в пользовании отдела рыбоохраны по Республике Ингушетия, еще по одной уехали в Чеченскую и Кабардино-Балкарскую Республики.

Fishnews