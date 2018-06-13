13 июня 2018 года

Арендатора топливных хранилищ в порту Калининграда определят торги

ФГУП «Нацрыбресурс» проведет аукцион по аренде 76 объектов недвижимости топливно-грузового комплекса в границах морского порта Калининграда. Начальная цена годовой платы - более 155,5 млн рублей, с победителем заключат договор на 25 лет.

Торги пройдут в Москве 11 июля, заявки можно подавать до этого дня включительно.

Предлагаемое для аренды имущество предназначается для хранения нефтепродуктов, слива и налива поступающих грузов (в том числе масел различных свойств), выдачи горюче-смазочных материалов и бункеровки судов, сообщает корреспондент Fishnews. В перечне оборудования более 300 позиций.

Fishnews