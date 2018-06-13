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Рыбоводам готовят обязанность по маркировке

Минсельхоз разработал законопроект, согласно которому, все завезенные в Россию и рожденные в стране животные (кроме диких), в том числе рыбы и другие водные обитатели, должны маркироваться и ставиться на учет.

Проект поправок опубликован на портале regulation.gov.ru. Изменения предлагается внести, в частности, в закон от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», сообщает корреспондент Fishnews. Планируется, что животные, согласно специальному перечню, будут подлежать индивидуальному или групповому маркированию и учету. Исключения предусмотрены для объектов животного мира, обитающих в условиях естественной свободы, в том числе животных, относящиеся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономзоны РФ.

Предусмотрено, что маркирование может осуществляться с помощью бирок, татуировок, тавра, колец, микрочипов и других визуальных и электронных средств идентификации. В случаях, установленных ветеринарными правилами маркирования и учета животных, маркироваться будет сооружение (улей, садок, аквариум, террариум, инсектариум) или помещение, где содержится группа животных.

Информация о маркированных будет представляться в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. При этом животному или их группе будет присваиваться уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер.

Согласно законопроекту, владельцев обяжут маркировать животных за свой счет, а их учет будет осуществляться безвозмездно.

Предполагается, что закон вступит в силу со следующего года. Подлежащих маркированию животных, рожденных в РФ или ввезенных в страну до этого времени, нужно будет поставить на учет не позднее 31 декабря 2023 г. Постановка на учет рыб и иных водных животных, рожденных в России или ввезенных из-за границы позже 1 января 2019 г., начнется с 1 июля 2023 г.

Эти меры, по словам авторов законопроекта, направлены на обеспечение прослеживаемости животных и продуктов животноводства по принципу «от фермы до прилавка».

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