14 июня 2018 года

Коттеджный поселок снесут как преграду для рыбалки

На Сахалине суд постановил снести четырнадцать загородных особняков на берегу озера Большое Вавайское, чтобы обеспечить гражданам свободный доступ к воде. В том числе для любительского и спортивного рыболовства.

Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки установила, что в нарушение Водного кодекса РФ Сахалинская региональная общественная организация владельцев маломерных судов возвела в прибрежной полосе озера Большое Вавайское четырнадцать таунхаусов, а также построила забор до уреза воды.

Право граждан на свободное передвижение по береговой полосе и на доступ к воде, в том числе для любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавсредств, было ограничено, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры.

Прокурор через суд потребовал восстановить право граждан. Решением Корсаковского горсуда, оставленным без изменения Сахалинским облсудом, требования прокуратуры удовлетворены. Однако ответчик подал заявление о предоставлении отсрочки. Корсаковский горсуд предоставил отсрочку до 30 декабря 2018 г. Однако природоохранная прокуратура добилась в Сахалинском облсуде отмены отсрочки. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Fishnews