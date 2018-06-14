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Коттеджи на берегу Большого Вавайского. Фото сахалинского информагентства АСТВ

Коттеджный поселок снесут как преграду для рыбалки

На Сахалине суд постановил снести четырнадцать загородных особняков на берегу озера Большое Вавайское, чтобы обеспечить гражданам свободный доступ к воде. В том числе для любительского и спортивного рыболовства.

Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки установила, что в нарушение Водного кодекса РФ Сахалинская региональная общественная организация владельцев маломерных судов возвела в прибрежной полосе озера Большое Вавайское четырнадцать таунхаусов, а также построила забор до уреза воды.

Право граждан на свободное передвижение по береговой полосе и на доступ к воде, в том числе для любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавсредств, было ограничено, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры.

Прокурор через суд потребовал восстановить право граждан. Решением Корсаковского горсуда, оставленным без изменения Сахалинским облсудом, требования прокуратуры удовлетворены. Однако ответчик подал заявление о предоставлении отсрочки. Корсаковский горсуд предоставил отсрочку до 30 декабря 2018 г. Однако природоохранная прокуратура добилась в Сахалинском облсуде отмены отсрочки. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Fishnews
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