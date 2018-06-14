14 июня 2018 года

Коренным жителям Чукотки приготовили новые участки для промысла

Северо-Восточное теруправление Росрыболовства выставило на конкурс 22 рыбопромысловых участка в Чукотском автономном округе для коренных малочисленных народов. Заявки принимаются до 23 июля – дня вскрытия конвертов.

Конкурс пройдет в Анадыре. КМНС предлагают 11 речных участков длиной от 200 м до 2000 м - на реках и лагунах Анадырского района и Провиденского городского округа, а также 11 морских – в Анадырском районе (Анадырский лиман, Аналырский залив, бухты Угольная и Гавриила) площадью от 6 до 185 га. Осваивать на этих РПУ можно будет все виды, разрешенные к добыче правилами рыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, критериями оценок заявок станут положительный опыт освоения квот в целях ведения традиционного образа жизни и удаленность РПУ от места жительства. С победителями заключат договоры на 20 лет.

Напомним, что распределение угодий для «коренной» рыбалки на Чукотке проходило не гладко: в 2016 г. две трети заявок на формирование участков были отклонены. Чтобы не оставить КМНС без рыбы, правительство округа в прошлом году предложило выделять их представителям участки для спортивно-любительского рыболовства. Также в регионе ведется работа по формированию территорий традиционного природопользования.

Fishnews