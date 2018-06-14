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Российскую рыбу берегут от «двойного гражданства»

Законодательное сужение понятия «иностранный инвестор» не меняет условий допуска к водным биоресурсам лиц с двойным гражданством и зарубежных организаций под российским контролем, отмечают в ФАС.

Федеральный закон от 31 мая 2018 г. № 122 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения понятия «иностранный инвестор» опубликован на официальном портале правовой информации.

По новому закону, из понятия «иностранный инвестор» исключаются иностранные организации, находящиеся под контролем граждан РФ и (или) российских юридических лиц, и иностранные граждане, имеющие также гражданство Российской Федерации, отметили в пресс-службе президента.

Информацию о том, получат ли эти категории лиц дополнительные возможности по добыче водных биоресурсов, Fishnews запросил у Федеральной антимонопольной службы.

В пресс-службе ФАС отметили, что, согласно части 2 статьи 1 закона «О рыболовстве…», понятие «иностранный инвестор» в рыбной сфере используется в значении, указанном в части 2 статьи 3 федерального закона от 28 апреля 2008 г. № 57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». В соответствии с новой редакцией закона, которая вступила в силу 11 июня 2018 г., понятие «иностранный инвестор» включает в том числе «организацию, находящуюся под контролем иностранного инвестора, в том числе созданную на территории РФ» и «граждан РФ, имеющих иное гражданство», обратили внимание в ведомстве.

В соответствии с частью 3 статьи 11 закона «О рыболовстве…», лицо вправе осуществлять добычу водных биоресурсов, если контроль иностранного инвестора был установлен над таким пользователем в порядке, предусмотренном законом № 57.

«С учетом этого, лицам, имеющим два и более гражданств (включая российское) и планирующим прямо или косвенно осуществлять инвестиции в российские рыбодобывающие компании (хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства), по-прежнему необходимо соблюдать порядок, предусмотренный положениями закона № 57», – подчеркнули в ФАС.

Fishnews
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