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Зарыбление водоема в Курганской области. Фото пресс-службы Нижнеобского теруправления Росрыболовства

Аквафермеры Зауралья проводят «посевную»

В Курганской области водоемы при рыбоводческих хозяйствах активно заселяют сиговыми, карпами, белым амуром, стерлядью и щукой. Только личинок сиговых видов и их гибридов выпущено почти 99 млн штук.

Нижнеобское теруправление Росрыболовства подвело предварительные итоги зарыблений на аквафермах Курганской области. Всего в регионе закреплено 150 водоемов под товарное рыбоводство, в том числе два участка для индустриальной аквакультуры.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, на 10 июня в 88 водоемов на площади 30 тыс. га выпущено 98,8 млн личинок сиговых видов и их гибридов. А также 167 тыс. годовиков карпа, 500 годовиков белого амура, 100 тыс. личинок стерляди и 9,1 тыс. личинок щуки.

Значительный вклад внесли основные рыбоводные хозяйства региона: научно-производственная фирма «Сибирская тема» выпустила около 40 млн личинок сиговых и их гибридов на 14 рыбоводных участках, крестьянско-фермерское хозяйство «Петров А.Н.» отправило 15 млн личинок гибридов сиговых в четыре водоема.

Работа по контролю зарыбления рыбоводных и рыбопромысловых участков продолжается.

Fishnews


  • Зарыбление водоема в Курганской области. Фото пресс-службы Нижнеобского теруправления Росрыболовства
  • Зарыбление водоема в Курганской области. Фото пресс-службы Нижнеобского теруправления Росрыболовства
  • Зарыбление водоема в Курганской области. Фото пресс-службы Нижнеобского теруправления Росрыболовства
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    НазадМетки: аквакультураросрыболовство
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