Браконьерских осетровых не довезли до столицы
Почти 2,5 тонны свежемороженой рыбы осетровых видов обнаружили в автомобиле, следовавшем из Дагестана в Москву. Состояние тушек явно указывало, что рыба добыта незаконным способом.
Автомобиль с браконьерским грузом был остановлен в городе Химки в Подмосковье. Всего правоохранители изъяли в качестве вещественного доказательства 876 рыб каспийской популяции, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.
Задержание произошло в результате совместных мероприятий Московско-Окского теруправления федерального агентства, Погрануправления ФСБ России по Республике Дагестан, а также различных подразделений полиции. Возбуждено уголовное дело.
Fishnews