15 июня 2018 года

Браконьерских осетровых не довезли до столицы

Почти 2,5 тонны свежемороженой рыбы осетровых видов обнаружили в автомобиле, следовавшем из Дагестана в Москву. Состояние тушек явно указывало, что рыба добыта незаконным способом.

Автомобиль с браконьерским грузом был остановлен в городе Химки в Подмосковье. Всего правоохранители изъяли в качестве вещественного доказательства 876 рыб каспийской популяции, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Задержание произошло в результате совместных мероприятий Московско-Окского теруправления федерального агентства, Погрануправления ФСБ России по Республике Дагестан, а также различных подразделений полиции. Возбуждено уголовное дело.

Fishnews