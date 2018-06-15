15 июня 2018 года

ИКЕС предложил лимиты для Баренцева моря

Международный совет по исследованию моря (ИКЕС, ICES) опубликовал рекомендации по общему допустимому улову трески, пикши и сайды в Баренцевом море на 2019 г. ОДУ этих рыб нужно сократить, считают специалисты.

По мнению ИКЕС, квота трески должна составить 674,68 тыс. тонн - на 5% ниже рекомендованного на 2018 г. объема в 712 тыс. тонн. Как сообщает корреспондент Fishnews, предложенный советом ОДУ на 13% меньше лимита, установленного на текущий год Смешанной российско-норвежской комиссией по рыболовству (775 тыс. тонн).

Для пикши ИКЕС рекомендует сократить ОДУ на 25%, до 152 тыс. тонн, а для сайды – на 13%, до 149,5 тыс. тонн, пишет британский портал Undercurrent News.

Специалисты совета отметили, что рыбаки должны уделять большое внимание прилову во время добычи трески. Особенно это касается прибрежного промысла, так как необходимо восстанавливать прибрежную популяцию трески.

Рекомендуя квоту для пикши, ученые руководствовались стремлением сохранить баланс промысла, так как рыбаки недобрали 14 тыс. тонн в 2017 г. и перенесли их на текущий год, сообщает зарубежное СМИ. Таким образом, фактический вылов в 2018 г. может оказаться выше, чем установленный ОДУ в размере 202,3 тыс. тонн. Поэтому специалисты предложили поберечь рыбу в будущем году.

Fishnews