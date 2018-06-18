18 июня 2018 года

Трепанг не удалось утаить под футболкой

Уссурийские таможенники нашли более 4 кг незадекларированного сушеного трепанга у россиянки, выезжающей в Китай. Ценный биоресурс женщина спрятала в пакетах под одеждой.

4,1 кг «морского огурца» задержали сотрудники Пограничного таможенного поста Уссурийской таможни. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, трепанг предназначался для продажи в КНР.

Туристка заявила, что не имеет при себе товаров, подлежащих декларированию. Однако таможенники обратили внимание, что женщина неестественно двигается и заметно волнуется. При устном опросе она созналась, что спрятала под футболкой два пакета с ценным гидробионтом.

За недекларирование товаров в установленной форме в отношении россиянки возбуждено дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Трепанг изъят и направлен на экспертизу, проводится расследование.

Fishnews