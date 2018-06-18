18 июня 2018 года

Амуру определили правила на путину

В Хабаровском крае комиссия по анадромным установила правила по организации путины на Амуре и в лимане. Промысел горбуши в этих местах откроется с 20 июня, летней кеты – 6 июля.

Срок закрытия рыболовства зависит от района, сообщает корреспондент Fishnews. На участке бассейна Амура от реки Амгунь (село Тыр) до устья протоки Ухта (село Богородское) это 5 июля. В северной части Амурского лимана и в бассейне Амура на участке от устья этой реки до устья реки Амгунь (село Тыр) – 1 августа. Такой же срок предусмотрен для южной части Амурского лимана. Добыча летней кеты должна завершиться 20 августа. Также установлены пропускные периоды со смещением на одни сутки вверх по течению Амура.

К освоению в бассейне реки Амур и северной части лимана в рамках промышленного и прибрежного рыболовства, а также при организации любительской рыбалки рекомендовано 26 542 тонны, в рамках традиционного рыболовства – 652 тонны. По летней кете это 6079,8 тонны и 310 тонн.

В южной части лимана горбуши для промысла и организации любительской рыбалки предусмотрено 3609,04 тонны, для традиционного лова – 36,46 тонны. По летней кете объемы составляют 855,76 тонны и 29,24 тонны соответственно.

В протоколе отмечено, что свои предложения по организации добычи тихоокеанских лососей на Амуре и в северной части лимана направили ассоциации рыбохозяйственных предприятий.

Амурскому территориальному управлению Росрыболовства и Погрануправлению ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области комиссия рекомендовала усилить контроль за соблюдением правил рыболовства.

Fishnews