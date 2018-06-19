Новости
Производство креветки на вьетнамском заводе. Фото VNA

Рыбозаводы Вьетнама страдают от дефицита сырья

Вьетнамским рыбопереработчикам не хватает сырья, некоторые предприниматели вынуждены закупать рыбу и морепродукты за рубежом для выполнения экспортных контрактов. В числе причин сложившейся ситуации называют перелов.

Руководитель одной из компаний рассказал СМИ республики, что дефицит сырья на его предприятии в первые три месяца 2018 г. составил 70-80%, хотя годом ранее нехватка достигала лишь 30-40%. Предпринимателю даже пришлось пригласить французского партнера, чтобы тот сам смог увидеть сложившуюся на заводе обстановку.

Как сообщает корреспондент Fishnews, некоторые бизнесмены пошли на импорт сырья из Тайваня, Индонезии, Таиланда и других стран АТР. Однако многим предпринимателям все же пришлось отказаться от выполнения экспортных контрактов, так как покупатели предпочитают товар, изготовленный из вьетнамских уловов.

По информации местной прессы, одна из основных причин дефицита - низкие объемы добычи. Это связано с сокращением ресурсной базы прибрежья из-за перелова, отмечает вице-председатель Вьетнамской ассоциации производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP) Нгуен Тхи Тху Сак. Вторая проблема – доминирование на рынке сырья частных торговцев, которые стремятся сбыть весь товар по высоким ценам за рубеж.

Тем не менее в целом экспорт рыбы и морепродуктов республики в нынешнем году растет по всем направлениям, кроме европейского. Напомним, в 2017 г. Вьетнам получил от Евросоюза «желтую карточку» в связи с подозрением в ведении ННН-промысла и недостаточную борьбу с браконьерством.

Fishnews
НазадМетки: браконьерство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Готовы ли вы к переходу на обязательную электронную ветсертификацию?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Заявительной кампанией в целом довольны

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Все материалы

Интервью

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Программа инвестквот должна сохранять смысл и рациональность

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

Андрей ГИНКЕЛЬ

Развитие марикультуры Приморья - одна из приоритетных задач

Член Совета Федерации от Республики Карелия Игорь ЗУБАРЕВ

Член Совета Федерации от Республики Карелия

Игорь ЗУБАРЕВ

Уникальным озерам нужна защита

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Время принимать антикризисные меры на Амуре

Все интервью

Личное мнение

Партнер юридической фирмы «Инмар» Константин ИВАНЧИН

Партнер юридической фирмы «Инмар»

Константин ИВАНЧИН

Конституционный суд на стороне судовладельцев

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Павел СИМИГИН. Фото с сайта khabarovsk.er.ru

Депутат Законодательной думы Хабаровского края

Павел СИМИГИН

Путина покажет, достаточно ли принятых мер

Все материалы

Крупным планом

Гребешок, выращенный марикультурным хозяйством

Страхованию в аквакультуре готовят рабочий механизм с господдержкой

Трепанг и гребешок, выращенные в Приморье

Сергей Масленников: Современная марикультура – друг природы, а не враг

Возрождение детского парусного спорта в Невельске – знаковый проект для фонда «Родные острова»

Во что вкладываются сахалинские рыбаки

Кальмар

Кальмар преткновения

Все материалы

События

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

Глобальный рынок оценил российскую рыбу

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.