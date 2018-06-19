19 июня 2018 года

Рыбозаводы Вьетнама страдают от дефицита сырья

Вьетнамским рыбопереработчикам не хватает сырья, некоторые предприниматели вынуждены закупать рыбу и морепродукты за рубежом для выполнения экспортных контрактов. В числе причин сложившейся ситуации называют перелов.

Руководитель одной из компаний рассказал СМИ республики, что дефицит сырья на его предприятии в первые три месяца 2018 г. составил 70-80%, хотя годом ранее нехватка достигала лишь 30-40%. Предпринимателю даже пришлось пригласить французского партнера, чтобы тот сам смог увидеть сложившуюся на заводе обстановку.

Как сообщает корреспондент Fishnews, некоторые бизнесмены пошли на импорт сырья из Тайваня, Индонезии, Таиланда и других стран АТР. Однако многим предпринимателям все же пришлось отказаться от выполнения экспортных контрактов, так как покупатели предпочитают товар, изготовленный из вьетнамских уловов.

По информации местной прессы, одна из основных причин дефицита - низкие объемы добычи. Это связано с сокращением ресурсной базы прибрежья из-за перелова, отмечает вице-председатель Вьетнамской ассоциации производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP) Нгуен Тхи Тху Сак. Вторая проблема – доминирование на рынке сырья частных торговцев, которые стремятся сбыть весь товар по высоким ценам за рубеж.

Тем не менее в целом экспорт рыбы и морепродуктов республики в нынешнем году растет по всем направлениям, кроме европейского. Напомним, в 2017 г. Вьетнам получил от Евросоюза «желтую карточку» в связи с подозрением в ведении ННН-промысла и недостаточную борьбу с браконьерством.

Fishnews