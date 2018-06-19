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Река в Мурманской области. Фото пресс-службы правительства региона

Туристские сплавы помешали семге

Для охраны семужьего стада в Мурманской области местным властям рекомендовано пресекать незаконную торговлю рыбой и привлекать к выявлению браконьеров местное население.

Проблема браконьерства на водоемах региона обсуждалась на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провел первый замгубернатора Алексей Тюкавин. Для муниципалитетов выработали ряд рекомендаций по сохранению водных биоресурсов.

В частности, в муниципальных образованиях необходимо создать рабочие группы по выявлению незаконной торговли ВБР. Кроме того, рекомендовано распространять информацию и просвещать население о важности противодействия незаконному лову рыбы с привлечением к таким мероприятиям представителей рыбоохраны.

По мнению замгубернатора, еще одним фактором, негативно влияющим на численность семужьего стада, особенно на реке Варзуга, могут быть туристические сплавы. Однако организованные и зарегистрированные группы туристов редко занимаются незаконным ловом рыбы, – такая информация поступает от туристических компаний.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, на реке Варзуга с 15 июля и до ледостава вводится ограничение на сплав в пределах природного заказника. Незаконным ловом в этих местах занимаются в основном неорганизованные группы сплавляющихся туристов, контролировать которые очень сложно. В ходе рейда, проведенного на реке в начале июня, было выявлено более двадцати нарушений.

По итогам совещания ключевым ведомствам и руководителям муниципалитетов предложено разработать такие предложения по охране семужьего стада, которые бы сохраняли туристическую привлекательность региона.

Fishnews
НазадМетки: браконьерствомурманскправительство
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