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Российскому оборудованию субсидируют скидку

Минпромторг объявил о приеме заявок на предоставление субсидий предприятиям, выпускающим оборудование для пищевой промышленности, в том числе для переработки мяса и рыбы, – если покупатели техники получают скидку.

Программа субсидирования была запущена в прошлом году. За это время 23 машиностроительных предприятия при господдержке реализовали оборудование общей стоимостью свыше 3 млрд рублей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минпромторга, программа охватывает более 500 наименований машин и оборудования для всех отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности. В частности, это оборудование для производства хлебобулочных и кондитерских изделий, молочных продуктов, детского питания, сахара, напитков, для переработки мяса и рыбы, упаковки, охлаждения и хранения продуктов питания. Программа распространяется и на технику для комбинатов общественного питания, ресторанов и торговли, и на оборудование для животноводства.

По словам директора департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Евгения Корчевого, участвуя в программе, производители продуктов питания «получат выгоду как в краткосрочном периоде – с учетом скидки, так и на более длинной дистанции – за счет приобретения качественной техники с оперативным сервисным обслуживанием и доступными запасными частями».

По правилам предоставления субсидий российские производители машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности смогут претендовать на получение бюджетных средств в размере 15% от цены оборудования (с учетом НДС). При этом покупатели техники должны получить аналогичную скидку. Если покупатели зарегистрированы на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, в Крыму и Севастополе или в Калининградской области, субсидия может составить 20% от цены оборудования (с учетом НДС).

Кроме того, для участия в программе предприятию нужно подтвердить производство оборудования на территории России в соответствии с требованиями постановления № 719 от 17 июля 2015 г.

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