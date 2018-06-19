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Вопросы искусственного воспроизводства обсудили на совещании в правительстве Ленинградской области. Фото пресс-службы Северо-Западного теруправления Росрыболовства

Ленинградская область обеспокоена пополнением рыбных запасов

Мониторинг состояния запасов ценных промысловых рыб планируется организовать в ближайшее время в Ленинградской области. Пока ситуация в этой сфере вызывает беспокойство.

Как рассказал руководитель Северо-Западного филиала Главрыбвода Максим Сырица, «численность популяций большинства ценных промысловых видов рыб постоянно сокращается и без мер по искусственному воспроизводству в ближайшее время они могут исчезнуть. Сегодня приходится признать, что существующие объемы выпуска молоди ценных видов в большинстве случаев способствуют лишь сохранению локальных стад и популяций, поддерживая их численность, которая остается на стабильно низком уровне».

По данным Северо-Западного теруправления Росрыболовства, в 2017 г. в целях компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам, было заключено 72 договора на искусственное воспроизводство с 54 хозяйствующими субъектами. В результате в рыбохозяйственные водоемы Ленинградской областей выпущено 328 275 экземпляров разновозрастной молоди и личинок.

В рамках госзаданий филиалы Главрыбвода в 2017 г. в водные объекты рыбохозяйственного значения Ленинградской областей выпустили 3 363 862 штуки разновозрастной молоди и личинок рыб.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе СЗТУ Росрыболовства, сегодня перед специалистами стоят задачи повысить эффективность работ по искусственному воспроизводству на основе модернизации имеющейся материально-технической базы, реконструкции устаревших предприятий, строительства новых заводов, привлечения коммерческих рыбоводных хозяйств для выращивания молоди. В ближайшее время требуется организовать мониторинг современного состояния запасов ценных промысловых рыб, численность которых неуклонно сокращается, в том числе объектов, находящихся в Красной книге. Новыми объектами искусственного воспроизводства, по мнению ученых, должны стать такие наиболее ценные промысловые виды – некоторые формы сигов Ладожского озера (наряду с волховским), невский сиг, судак и другие.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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