19 июня 2018 года

На Камчатке попытались спалить пост рыбоохраны

В Камчатском крае браконьеры напали на пост рыбоохраны. Как рассказали инспекторы, браконьеры бросили в жилой балок бутылку с зажигательной смесью.

На пост рыбоохраны на реке Еловка в Усть-Камчатском районе совершили нападение. Инцидент произошел вечером 18 июня. По словам инспекторов, браконьеры бросили в плавучий жилой балок бутылку с зажигательной смесью.

«При проведении рыбоохранных мероприятий со мной в лодке всегда находится один общественный инспектор, двое других остаются на посту в жилом балке. Возвращаясь с патрулирования, не доезжая до поста 60 метров, я увидел пламя на корме баржи и сотрудников, тушивших пожар», – рассказал инспектор рыбоохраны. Уже подъехав поближе, он узнал, что двое мужчин бросили бутылку с зажигательной смесью в балок и побежали вниз по течению реки. По счастливой случайности бутылка не попала внутрь сооружения и, разбившись снаружи, воспламенилась, рассказали в пресс-службе Росрыболовства. Общественные инспекторы потушили огонь своими силами.

Третьего браконьера, ожидавшего своих подельников в лодке, патрульные задержали недалеко от места происшествия. Он передан полиции. В настоящее время идет расследование по факту нападения на пост рыбоохраны.

Fishnews