20 июня 2018 года

Аквакультуру Норвегии проверят на вред для моря

В норвежских губерниях Тромс и Финнмарк решили собрать информацию о загрязнениях, возникших в результате работы предприятий аквакультуры. В первую очередь будут обращать внимание на попавшие в море остатки садков, шланги, крепления и т.п.

Мониторингом занимается Северное региональное подразделение Директората рыболовства Норвегии. Цель – собрать информацию об объемах загрязнения, а также распланировать необходимые меры по наведению порядка и нормальной эксплуатации аквакультурных хозяйств.

Для аквакультуры Норвегии действуют определенные правила по обращению с отходами, рассказали Fishnews в пресс-службе директората. Анализ процедур показывает: вероятность того, что рыбоводство страны является источником масштабного загрязнения моря, невелика.

«Директорат рыболовства тем не менее располагает информацией о том, что некоторая часть отходов, обнаруженных в море, возникла в результате эксплуатации марикультурных хозяйств», – отметил начальник отдела по прибрежным вопросам и марикультуре регионального подразделения Отто Андреассен.

По его словам, отдел обратился ко всем муниципалитетам губерний Тромс и Финнмарк с просьбой информировать о выявленных случаях загрязнения моря аквакультурными предприятиями.

«На начальном этапе нам хотелось бы получать сведения о более крупных отходах, таких как буи, остатки садков, поплавки, трапы, шланги для подачи кормов, сетные мешки, крепления и т.п. Нас также интересует информация о местонахождении морских отходов, желательно с указанием их местонахождений на карте, приложенными фотографиями и т.п.», – рассказал Отто Андреассен.

Несколько муниципалитетов и губернатор Тромса уже включились в процесс регистрации морских загрязнений. Департамент надеется, что к ним присоединятся муниципалитеты двух самых северных губерний. По мере поступления информации, ведомство намерено сотрудничать с марикультурой по борьбе с загрязнениями.

Fishnews