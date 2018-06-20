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Северный морской лев (сивуч). Фото Натальи Ласкиной

На острове Медный перепишут сивучей

На Командорские острова прибыли биологи для переписи северного морского льва (сивуча), занесенного в Красную книгу России. Ученые проведут специальные исследования, попутно собирая информацию о других животных и дорабатывая методику использования дронов в специфических условиях.

Исследования проводит научная группа Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН на острове Медный. Специалисты также продолжат наблюдения за мечеными в прошлые годы животными и изучат материнское поведение сивучей, сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника «Командорский».

Сбор информации будет проводиться на Юго-Восточном лежбище – самом крупном репродуктивном лежбище сивучей в Камчатском крае. В летний период здесь собирается около 300-400 взрослых зверей и рождается около 160-180 щенков. Все они находятся под наблюдением специалистов.

«У сивучей часто наблюдаются случаи, когда самка сохраняет связь с детенышем, рожденным в прошлом году, и продолжает кормить его молоком, – рассказала руководитель группы, аспирантка биологического факультета МГУ Наталья Ласкина. – Это отличает морских львов от всех остальных ушастых тюленей и тем более настоящих тюленей, для которых длительные связи с потомством вовсе не характерны. Связь с матерью может продолжаться и два, и три года, наблюдали даже несколько случаев, когда связь длилась пять лет! Самка может несколько лет не рожать нового щенка, продолжая выкармливать старого, может родить и кормить двоих одновременно. Последнее случается редко: как правило, если самка рожает нового щенка, связь с потомством предыдущих лет прекращается».

Насколько распространены такие случаи длительных связей с потомством в популяции, какие факторы влияют на это, из-за чего связь разрывается и влияет ли это на выживаемость детенышей – на эти и другие вопросы предстоит найти ответы.

Кроме того, участники научной экспедиции планируют доработать методику использования беспилотных летательных аппаратов на высокой и скалистой линии берега. Этот метод применяется совсем недавно.

«Мы будем использовать квадрокоптеры, учитывая все нюансы данного лежбища и подстраиваясь под них, - отметила Наталья Ласкина. - Надеемся создать четкую схему работы, которую в дальнейшем смогут применять и другие исследователи».

Попутно биологи будут регистрировать и других морских млекопитающих: северных морских котиков, каланов, антуров, китообразных, а также песцов и редкие виды птиц. Все эти данные войдут в летопись природы заповедника «Командорский».

Экспедиция проходит в рамках международного проекта «Мониторинг численности и изучение экологии сивуча в водах Дальнего Востока России» под руководством старшего научного сотрудника КФ ТИГ ДВО РАН Владимира Бурканова. Проект существует уже несколько десятилетий и включает мониторинг всех лежбищ сивучей на Дальнем Востоке России: Камчатке, Курилах, Ямских островах, Сахалине. Последние годы ученые полевой сезон проводят только на островах Медном и Тюленьем (Сахалин). На остальных лежбищах наблюдение ведется с помощью автономной системы фоторегистрации.

Fishnews


  • Северный морской лев (сивуч). Фото Натальи Ласкиной
  • Ученые доработают методику использования дронов на высокой и скалистой линии берега острова Медный. Фото Натальи Ласкиной
  • Остров Медный. Фото Дениса Гаева
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