20 июня 2018 года

Росрыболовство пообещало серьезный бой браконьерам на Амуре

Во время лососевой путины на Амуре все силовые и контрольно-надзорные ведомства перешли на усиленный режим работы по борьбе с браконьерством, сообщает Росрыболовство.

Координацию действий по охране тихоокеанских лососей обсудили на межведомственном совещании, которое провел замруководителя Росрыболовства Михаил Иваник в Амурском территориальном управлении 19 июня в Хабаровске.

На встрече присутствовали представители Амурского ТУ Росрыболовства, УМВД России по Хабаровскому краю, управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу, Погрануправления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и Росгвардии.

«Взаимодействию сотрудников силовых структур и инспекторов Амурского территориального управления Росрыболовства при проведении рыбоохранных мероприятий уделяется большое внимание с учетом сложной ситуации, возникшей во время путины 2017 года. В прошлом году при сохранении высокой промысловой нагрузки на нерест подошло значительно меньше рыбы. Во время путины-2018 мероприятия пройдут в два этапа: летний и осенний. Важно, что в этом году будет охвачена вся территория Хабаровского края, от Магаданской области до Приморья», – заявили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Михаил Иваник подчеркнул, что акцент нужно сделать на реку Амур в Николаевском районе, на контроль за соблюдением законности рыболовства. «В первую очередь выявлять организованные преступные группы, чтобы бороться с проблемой системно, а не точечно», – отметил замруководителя Росрыболовства.

Представители всех ведомств подтвердили, что в этом году значительно нарастили силы и средства для предотвращения нелегального вылова. На Амур командированы дополнительно 15 госинспекторов рыбоохраны из других территориальных управлений Росрыболовства. Уже работают стационарные посты и мобильные оперативные группы в Николаевске.

«Проделана огромная совместная работа. Впервые каждое ведомство так масштабно подготовилось к путине. Мероприятия по охране осетровых во время весеннего нереста показали слаженное взаимодействие и дали ощутимый результат. По итогам операции возбуждено 59 уголовных дел на 75 человек», – отметил Михаил Иваник.

Fishnews