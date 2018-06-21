21 июня 2018 года

Рыбопереработку Астраханской области простимулируют грантами

В Астраханской области ввели новый вид грантовой поддержки. Уже в текущем году по 1,5 млн рублей из регионального бюджета получат рыбодобывающие предприятия, которые активно займутся переработкой уловов.

Программу запустило областное министерство сельского хозяйства. В 2018 г. такой формой господдержки для приобретения оборудования смогут воспользоваться четыре компании.

Эту и другие темы обсудили на заседании регионального штаба «Путина-2018». В частности, рассмотрели итоги заявочной кампании по закреплению долей квот на 15 лет. Начальник управления рыболовства и рыбоводства областного минсельхоза Александр Макухин рассказал, что всего поступило 336 заявок от 58 организаций. 19 из них отказано в перезаключении договоров из-за допущенных нарушений. В результате на аукцион выставят лимиты частиковых видов (воблы, судака, сазана, леща, сома, щуки), а также рака, сообщили Fishnews в управлении пресс-службы и информации администрации главы региона.

«Мы подтвердили все заявленные квоты. Можно не переживать, что кто-то из реально действующих предприятий останется без работы, – сказал губернатор Александр Жилкин руководителям компаний. – Однако обращаю ваше внимание, что значение рыбной отрасли, ее доля в региональной экономике будет высокой только при условии активного развития глубокой переработки».

Fishnews