21 июня 2018 года

Поправки против браконьеров отправятся на подпись президенту

Члены Совета Федерации одобрили закон, ужесточающий наказание за нелегальные добычу и оборот особо ценных животных и водных биоресурсов. Ответственность установят и за торговлю «краснокнижной» фауной через СМИ и интернет.

После вступления закона в силу поправки будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. В частности, в статье 253 УК РФ ужесточится наказание за незаконную добычу природных ресурсов континентального шельфа или исключительной экономической зоны РФ: увеличатся штрафы, сроки принудительных работ и запрета занимать определенные должности. Также предусмотрен новый вариант наказания за прочий браконьерский вылов (статья 256 УК РФ) - обязательные работы до 480 часов.

Статью 258 УК РФ дополнят нормами, устанавливающими ответственность за незаконные приобретение, продажу особо ценных диких животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу, с использованием СМИ или интернета. За это будут грозить штрафы, различные сроки лишения свободы и запрета занимать определенные должности. Предусмотрены соответствующие наказания и для лиц, совершающих такие преступления с использованием служебного положения и нарушителей, действующих в составе организованной группы.

Статью 258 УК РФ также дополнят примечанием, определяющим величину крупного и особо крупного ущерба — более 40 тыс. рублей и свыше 120 тыс. рублей соответственно.

Совет Федерации рассмотрел поправки на заседании 20 июня, сообщает корреспондент Fishnews. Сенаторы приняли решение одобрить закон.

Fishnews