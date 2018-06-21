21 июня 2018 года

Сенаторы одобрили закон о контрольных точках

Совет Федерации поддержал изменения в закон «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации», уточняющие полномочия ФСБ по установлению контрольных пунктов (точек).

На заседании 20 июня Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменения в статью 12.4 Федерального закона «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации». Член Комитета СФ по экономической политике Владимир Кравченко, представляя документ, напомнил, что он должен устранить пробел в действующем законодательстве.

«Дело в том, что в настоящее время на законодательном уровне не определены федеральные органы государственной власти, на которые возложены полномочия по установлению контрольных пунктов (точек) и порядка их прохождения. Кроме этого, отсутствует и обязанность лиц, осуществляющих рыболовство в экономической зоне, проходить такие контрольные пункты (точки), что создает пограничным органам затруднения при осуществлении ими контрольных функций», – заявил сенатор.

Как сообщает корреспондент Fishnews, поправки дополняют закон об исключительной экономзоне положением, которое обязывает лиц, занимающихся рыболовством в ИЭЗ РФ, проходить контрольные пункты (точки) и соблюдать порядок их прохождения, установленные ФСБ, Минсельхозом и Минобороны.

В сопроводительных материалах к законопроекту приводится перечень нормативно-правовых актов, которые потребуется отменять, принимать и корректировать в связи с изменением закона. В этом списке оказался и приказ ФСБ «Об утверждении контрольных пунктов (точек) и порядка прохождения их российскими и иностранными судами». Действующий приказ ФСБ и Росрыболовства от 15 февраля 2010 г. №56/91 при этом будет признан утратившим силу.

Fishnews